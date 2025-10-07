Insetti anche in cucina e carenze igieniche | chiuse 5 attività a Milano e hinterland

Insetti infestanti nei locali adibiti a deposito e in cucina. Ma anche altre carenze igienico-sanitarie. I carabinieri del Nucleo antisofisticazione hanno effettuato negli ultimi giorni 55 ispezioni sulla sicurezza alimentare in diversi supermercati, negozi di alimentari ed esercizi di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Via gli insetti da casa con la CARTA STAGNOLA: due minuti e li elimini da cucina e camera da letto

Sporco e insetti in cucina e nei bagni: multa e sigilli a un bar di Livorno

Livorno, sporco e insetti in cucina: chiuso bar in centro

A cosa serve bruciare i fondi di caffè Neutralizza i cattivi odori in cucina, come pesce o fritto Tiene lontani gli insetti grazie al fumo aromatico Lascia nell'aria un profumo caldo, terroso e accogliente Come lo faccio io: Lascio asciugare bene i fondi di caffè (su un

Insetti in mensa e cucina e sporcizia nelle cabine dell’equipaggio: nave merci sequestrata nel Porto di Napoli - A seguito di una ispezione a bordo effettuata dalla Guardia Costiera di Napoli, la nave, battente bandiera del Belize, è stata posta sotto sequestro per ... Segnala fanpage.it

Insetti in cucina e condizioni antigieniche, sequestrata nave al Porto - Una nave portarinfuse battente bandiera del Belize, con equipaggio completamente russo, è stata sequestrata nel Porto di Napoli per gravi carenze igieniche e p ... ilfattovesuviano.it scrive