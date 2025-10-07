Innovazione in agricoltura | Confai commenta il nuovo portale del CREA
“Il nuovo sito ‘Innovazioni del CREA’ rappresenta uno strumento prezioso per le imprese agricole e agromeccaniche, perché permette di accedere in forma sistematica alle innovazioni sviluppate dalla ricerca pubblica, non solo attraverso i risultati finali, ma anche tramite l’aggiornamento costante di studi e sperimentazioni in corso”: con queste parole Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, aderenti a CAI Agromec, ha commentato la recente messa online del portale lanciato dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA). La piattaforma digitale consente di individuare rapidamente nuove soluzioni tecnologiche, descritte in modo sintetico e pratico, con indicazioni su modalità di utilizzo e potenziali destinatari delle tecniche più avanzate applicabili al settore primario. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
