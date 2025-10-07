Domani Jasmine Paolini esordirà nel tabellone di singolare femminile del WTA 1000 di Wuhan, in Cina: l’azzurra inizierà il proprio cammino dai sedicesimi contro la wild card cinese Yue Yuan, che ha eliminato Lucia Bronzetti al primo turno, e che la stessa Paolini ritroverà, assieme a Sara Errani, giovedì in doppio, quando affronterà l’asiatica, che gioca in coppia con la canadese Bianca Andreescu, negli ottavi di finale. In caso di successo contro la cinese, inoltre, l’azzurra sarà chiamata a giocare, a partire da giovedì, due match al giorno, scendendo in campo sia in singolare che in doppio: l’avversaria di Paolini in singolare negli ottavi uscirà dal confronto tra la qualificata croata Antonia Ruži?, che ha eliminato Elisabetta Cocciaretto nel tabellone cadetto, e la numero 10 del seeding, la danese Clara Tauson. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Inizia il cammino di Jasmine Paolini a Wuhan: tabellone complesso e possibile bestia nera ai quarti