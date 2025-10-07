Infrastrutture WeBuild inaugura la mostra ' Evolutio' all' Ara Pacis di Roma

(LaPresse) Con un evento in grande stile WeBuild ha inaugurato la mostraEvolutio: Building the future for the last 120 years’ presso il museo dell’Ara Pacis di Roma. Un percorso immersivo, composto da foto, pezzi da museo ed esperienze virtuali, attraverso le quali l’azienda italiana racconta il progresso infrastrutturale e industriale del paese negli ultimi 120 anni. “È una mostra che si pone una domanda – racconta l’ad di WeBuild, Pietro Salini – come facciamo a mantenere la ricchezza che hanno costruito i nostri padri e i nostri nonni?”. La risposta è guardando al futuro, “creando un paese che sia attrattivo per l’industria e i servizi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

