Inter News 24 Infortunio Thuram, si avvicina la settimana della verità: chissà se già contro il Napoli. Il punto sulle condizioni del numero 9 dell’Inter. La settimana che si avvicina per l’ Inter è fondamentale, come sottolineato dal Corriere della Sera, con il doppio confronto in campionato contro Roma e Napoli, oltre alla sfida con l’ Union Saint-Gilloise in Champions League. Tuttavia, la grande incognita riguarda le condizioni di Marcus Thuram. Il francese non sarà presente contro i giallorossi, ma potrebbe tornare in campo per la trasferta al Maradona. L’ Inter di Cristian Chivu ha mostrato un gioco più aggressivo e verticale, ma la vera prova arriva contro squadre di calibro superiore. 🔗 Leggi su Internews24.com

