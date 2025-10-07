Infortunio Thuram il peggio è passato? L’attaccante punta al recupero per la Roma L’analisi delle sue condizioni

Inter News 24 Infortunio Thuram, il peggio è passato? La Gazzetta dello Sport rivela i dettagli del recupero: nessuna fretta, ma Chivu spera di riaverlo con la Roma. Marcus Thuram, attaccante dell’ Inter, sta facendo di tutto per essere pronto per il match contro la Roma sabato 18 ottobre, dopo l’ infortunio subito il 30 settembre contro lo Slavia Praga. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il francese sta accelerando il processo di guarigione della coscia sinistra, lesionata in seguito a una distorsione di “basso grado”. Il giocatore è rimasto a Milano per curarsi e non ha potuto rispondere alla convocazione della Francia per le gare delle Nazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com

