Infortunio Thuram buone notizie per l’Inter? L’analisi sul suo rientro e la certezza | ci sarà contro una big

Internews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Infortunio Thuram, buone notizie per l’Inter? La Gazzetta dello Sport lavora sulla data del rientro: se non sarà Roma, sarà Napoli. Fino a pochi giorni fa, ad Appiano Gentile c’era grande preoccupazione per le condizioni di Marcus Thuram, soprattutto in vista degli scontri diretti che vedranno l’ Inter affrontare Roma e Napoli in trasferta, oltre all’Union St. Giolloise in Champions nella settimana di rientro dalle nazionali. Tuttavia, le ultime notizie portano un sorriso in casa nerazzurra: il francese è tornato in buone condizioni e sarà pronto per il match del 25 ottobre al Maradona. 🔗 Leggi su Internews24.com

