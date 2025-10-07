Infortunio Politano l’azzurro ha confidato una cosa ai medici del Napoli | il retroscena

Le condizioni di Matteo Politano tengono con il fiato sospeso tutti i tifosi del Napoli: dalla rassegna stampa arriva il retroscena sul problema accusato nel match contro il Genoa. Il Napoli è arrivato a questa seconda sosta di stagione per le Nazionali con il primato in tasca, seppur condiviso con la Roma, a quindici punto. Un ottimo scenario da cui ripartire al termine degli impegni delle varie selezioni internazionali per Antonio Conte, che intanto deve fare i conti con diversi acciaccati. In particolare, si attendono novità su Matteo Politano, uscito anzitempo nel corso dell’ultima sfida del campionato di Serie A contro il Genoa per un problema di natura muscolare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Infortunio Politano, l’azzurro ha confidato una cosa ai medici del Napoli: il retroscena

Napoli, doppio infortunio per Lobotka e Politano: stop muscolare e forfait in Nazionale - La vittoria contro il Genoa al “Maradona” è stata accompagnata da due infortuni che rischiano di complicare i piani del tecnico azzurro: Stanislav Lob ... Lo riporta gonfialarete.com

Infortuni Lobotka-Politano, CorSera: nulla di grave! E ora il Napoli ha le alternative - Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La scorsa estate Spinazzola ... Come scrive tuttonapoli.net