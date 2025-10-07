infortunio muscolare lobotka lascia nazionale e torna a napoli

Tempo di lettura: 2 minuti Stanislav Lobotka lascia il ritiro della nazionale slovacca e torna a Napoli dopo gli esami per l’infortunio che ha subito domenica contro il Genoa. Lo riferisce il sito della federcalcio della Slovacchia che riferisce che “Stanislav Lobotka infortunatosi nella partita di campionato di domenica e costretto alla sostituzione, si è sottoposto a ulteriori accertamenti lunedì pomeriggio. I risultati non sono stati soddisfacenti. Hanno confermato un infortunio muscolare di tale entità che il due volte miglior calciatore dell’anno sarà escluso dalla squadra. L’allenatore non ha chiamato nessuno per sostituirlo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

