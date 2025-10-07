Infortunio Miretti il calvario sta finalmente per finire | c’è una data cerchiata in rosso sul calendario può tornare per quella partita

Infortunio Miretti, il classe 2003 vede la luce: prosegue il lavoro personalizzato, sarà a disposizione di Tudor dopo la sosta. Una luce in fondo al tunnel, un rientro che sa di rinforzo a tutti gli effetti. In un’infermeria che continua a dare pensieri, la Juventus ritrova uno dei suoi talenti più puri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il lungo calvario di Fabio Miretti è finalmente terminato. Il giovane centrocampista, fermo ai box dall’inizio della stagione, vede il rientro in campo e punta a tornare a disposizione subito dopo la sosta per le nazionali. Infortunio Miretti: il rientro si avvicina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Miretti, il calvario sta finalmente per finire: c’è una data cerchiata in rosso sul calendario, può tornare per quella partita

In questa notizia si parla di: infortunio - miretti

Infortunio Miretti: problema alla coscia destra per il centrocampista bianconero in Juve Juventus Next Gen. Le sue condizioni

TS – Miretti, infortunio contro la Juve Next Gen: cos’è successo

Juve Juventus Next Gen, Marco Baridon a caldissimo: «Cos’è successo con Vlahovic, segnali da Douglas Luiz. L’infortunio di Miretti cambia il mercato?» – VIDEO

Infortunio #Miretti Il calvario sta per finire - X Vai su X

23 convocati in vista di Verona-Juventus Nell'elenco stilato da Tudor mancano solamente due bianconeri: non prendono parte alla gara Miretti e Milik Il centrocampista sta ancora recuperando dall'infortunio subito contro la Next Gen ad Agosto #Verona Vai su Facebook

Infortunio Miretti, il calvario sta davvero per finire: arrivano aggiornamenti importanti dalla Continassa sulle sue condizioni - Infortunio Miretti, finalmente buone notizie per il classe 2003: superata la lesione muscolare, ora l’obiettivo è tornare tra i convocati Una luce in fondo al tunnel, un rientro che sa di rinforzo a t ... Da juventusnews24.com

Infortunio Miretti, ottime notizie dalla Continassa: il centrocampista in netta ripresa, a che punto siamo e cosa filtra sul recupero - Infortunio Miretti, il centrocampista brucia le tappe per tornare a disposizione: ha lavorato alla Continassa per accelerare il suo recupero Un segnale di grande professionalità, un passo importantiss ... Riporta juventusnews24.com