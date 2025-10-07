Infortunio Mina come sta il difensore del Cagliari? La situazione attuale

Calcionews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Mina: il difensore del Cagliari salta la Colombia e punta il rientro in Serie A L’infortunio di Yerry Mina rappresenta una delle notizie più pesanti in casa Cagliari in vista delle prossime settimane. Il centrale colombiano, classe 1994, è stato costretto ad abbandonare il campo anzitempo nella sfida di campionato contro l’Udinese, valida per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio mina come sta il difensore del cagliari la situazione attuale

© Calcionews24.com - Infortunio Mina, come sta il difensore del Cagliari? La situazione attuale

In questa notizia si parla di: infortunio - mina

Mina, infortunio al polpaccio: il colombiano salta anche gli impegni con la Nazionale

infortunio mina sta difensoreInfortunio Mina, ecco quanto potrebbe stare ai box il difensore! Le ultime novità - Infortunio Mina, ecco quali potrebbero essere i tempi di recupero del difensore colombiano: gli ultimi aggiornamenti Possibili problemi in difesa per il Cagliari in vista del prossimo impegno in Serie ... Secondo cagliarinews24.com

infortunio mina sta difensoreInfortunio Yerry Mina, il difensore resta a Cagliari e lavora in vista del Bologna: forfait per la Colombia - Infortunio Yerry Mina, il centrale non potrà prendere parte alle prossime uscite della Nazionale colombiana! Lo riporta cagliarinews24.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Mina Sta Difensore