Infortunio Lobotka aumentano i problemi per Conte | il centrocampista a rischio forfait contro l’Inter?

Internews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Il punto sulle sue condizioni. Il Napoli sta affrontando una serie di difficoltà legate agli infortuni di alcuni dei suoi giocatori chiave. Dopo la sconfitta contro il Genoa, Stanislav Lobotka e Matteo Politano sono stati costretti a lasciare il campo per problemi fisici. Lobotka, centrocampista slovacco, ha subito uno stiramento che lo terrà fuori per almeno 30 giorni, come confermato da accertamenti medici effettuati durante il suo ritiro con la Nazionale slovacca. Questo significa che Lobotka salterà l’importante sfida contro l’ Inter di Cristian Chivu, fissata per il 25 ottobre al Maradona. 🔗 Leggi su Internews24.com

infortunio lobotka aumentano i problemi per conte il centrocampista a rischio forfait contro l8217inter

© Internews24.com - Infortunio Lobotka, aumentano i problemi per Conte: il centrocampista a rischio forfait contro l’Inter?

In questa notizia si parla di: infortunio - lobotka

Napoli-Genoa, infortunio per Lobotka: lo slovacco lascia il campo al 42esimo

Lobotka si fa male, ennesimo infortunio muscolare (si allunga la lista)

Infortunio Lobotka: c’è il primo annuncio ufficiale

infortunio lobotka aumentano problemiInfortunio Lobotka, problemi per il centrocampista del Napoli. I tempi di recupero - Infortunio Lobotka: il centrocampista lascia la Slovacchia e torna a Napoli, out 3- Come scrive calcionews24.com

infortunio lobotka aumentano problemiNapoli, doppio infortunio per Lobotka e Politano: stop muscolare e forfait in Nazionale - La vittoria contro il Genoa al “Maradona” è stata accompagnata da due infortuni che rischiano di complicare i piani del tecnico azzurro: Stanislav Lob ... Si legge su gonfialarete.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Lobotka Aumentano Problemi