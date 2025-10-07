Infortunio Lobotka aumentano i problemi per Conte | il centrocampista a rischio forfait contro l’Inter?

Inter News 24 Il punto sulle sue condizioni. Il Napoli sta affrontando una serie di difficoltà legate agli infortuni di alcuni dei suoi giocatori chiave. Dopo la sconfitta contro il Genoa, Stanislav Lobotka e Matteo Politano sono stati costretti a lasciare il campo per problemi fisici. Lobotka, centrocampista slovacco, ha subito uno stiramento che lo terrà fuori per almeno 30 giorni, come confermato da accertamenti medici effettuati durante il suo ritiro con la Nazionale slovacca. Questo significa che Lobotka salterà l’importante sfida contro l’ Inter di Cristian Chivu, fissata per il 25 ottobre al Maradona. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Lobotka, aumentano i problemi per Conte: il centrocampista a rischio forfait contro l’Inter?

