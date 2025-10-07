Infortunio Cabal, confermati i lunghi tempi di recupero: il colombiano prosegue il suo percorso, si rivedrà in campo non prima di novembre. Arrivano aggiornamenti sul percorso di recupero di Juan Cabal, la cui favola si è bruscamente interrotta nella notte di Champions League contro il Villarreal. Come già emerso nei giorni scorsi, l’infortunio muscolare che lo ha costretto a uscire in lacrime dopo appena 15 minuti è serio e richiederà un lungo periodo di stop. Le ultime indicazioni, come riportato dal Corriere dello Sport, confermano la prognosi iniziale. Infortunio Cabal: gli ultimi aggiornamenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Cabal, quando potrebbe rientrare il colombiano? All’orizzonte c’è quella ipotesi: tutte le ultimissime sul suo recupero