Infortunio Bremer, spunta la tabella di rientro del difensore brasiliano: il vero obiettivo è la sfida contro il Real Madrid in Champions League. Sospiro di sollievo in casa Juve per le condizioni di Gleison Bremer. Il forte difensore brasiliano, uscito per un problema muscolare durante la sfida di Champions League contro il Villarreal, ha svolto gli esami strumentali che hanno definito l’entità dell’infortunio e i relativi tempi di recupero. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, lo staff medico ha già stilato un piano preciso per il suo rientro in campo. L’infortunio occorso al leader della difesa bianconera è un’elongazione all’adduttore della coscia sinistra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, Tudor può sorridere: spunta la data per riavere al top il colosso brasiliano. Gli ultimi aggiornamenti