Infortunio Bremer Tudor può sorridere | spunta la data per riavere al top il colosso brasiliano Gli ultimi aggiornamenti

Juventusnews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Bremer, spunta la tabella di rientro del difensore brasiliano: il vero obiettivo è la sfida contro il Real Madrid in Champions League. Sospiro di sollievo in casa Juve per le condizioni di Gleison Bremer. Il forte difensore brasiliano, uscito per un problema muscolare durante la sfida di Champions League contro il Villarreal, ha svolto gli esami strumentali che hanno definito l’entità dell’infortunio e i relativi tempi di recupero. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, lo staff medico ha già stilato un piano preciso per il suo rientro in campo. L’infortunio occorso al leader della difesa bianconera è un’elongazione all’adduttore della coscia sinistra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio bremer tudor pu242 sorridere spunta la data per riavere al top il colosso brasiliano gli ultimi aggiornamenti

© Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, Tudor può sorridere: spunta la data per riavere al top il colosso brasiliano. Gli ultimi aggiornamenti

In questa notizia si parla di: infortunio - bremer

Infortunio Bremer: il difensore brasiliano della Juventus si allena e manda un messaggio ai tifosi! La FOTO gasa tutto l’ambiente bianconero

Infortunio Bremer: il suo recupero procede a gonfie vele, ma la Vecchia Signora non ha intenzione di fare questo! La volontà è di seguire quella strada. Le ultimissime novità

Bremer di nuovo in campo a trecento giorni dall’infortunio: il piano di Tudor per Juve Reggiana e le indicazioni dello staff medico

infortunio bremer tudor pu242Juventus, infortunio Bremer: svelati i nuovi tempi di recupero - Nessuna preoccupazione e nessun allarme: Bremer tornerà a disposizione di Tudor dopo la sosta delle Nazionali. fantamaster.it scrive

infortunio bremer tudor pu242Infortunio Bremer: il verdetto per Como-Juventus 7^ giornata e novità Miretti - Dopo qualche settimana di apprensione, la Juventus può finalmente sorridere. Da fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Bremer Tudor Pu242