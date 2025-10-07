Infortunio Bremer Tudor può sorridere | spunta la data per riavere al top il colosso brasiliano Gli ultimi aggiornamenti
Infortunio Bremer, spunta la tabella di rientro del difensore brasiliano: il vero obiettivo è la sfida contro il Real Madrid in Champions League. Sospiro di sollievo in casa Juve per le condizioni di Gleison Bremer. Il forte difensore brasiliano, uscito per un problema muscolare durante la sfida di Champions League contro il Villarreal, ha svolto gli esami strumentali che hanno definito l’entità dell’infortunio e i relativi tempi di recupero. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, lo staff medico ha già stilato un piano preciso per il suo rientro in campo. L’infortunio occorso al leader della difesa bianconera è un’elongazione all’adduttore della coscia sinistra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - bremer
Infortunio Bremer: il difensore brasiliano della Juventus si allena e manda un messaggio ai tifosi! La FOTO gasa tutto l’ambiente bianconero
Infortunio Bremer: il suo recupero procede a gonfie vele, ma la Vecchia Signora non ha intenzione di fare questo! La volontà è di seguire quella strada. Le ultimissime novità
Bremer di nuovo in campo a trecento giorni dall’infortunio: il piano di Tudor per Juve Reggiana e le indicazioni dello staff medico
Infortunio #Bremer Prudenza alla Continassa ? - X Vai su X
Gleison #Bremer ha raccontato a O Globo del suo infortunio al ginocchio in Champions League: "È stato un inizio di stagione in cui stavo davvero bene. Probabilmente sarebbe stata la mia migliore stagione. Ma, purtroppo… ho subito il mio primo grave infor - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, infortunio Bremer: svelati i nuovi tempi di recupero - Nessuna preoccupazione e nessun allarme: Bremer tornerà a disposizione di Tudor dopo la sosta delle Nazionali. fantamaster.it scrive
Infortunio Bremer: il verdetto per Como-Juventus 7^ giornata e novità Miretti - Dopo qualche settimana di apprensione, la Juventus può finalmente sorridere. Da fantamaster.it