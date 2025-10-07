Infortunio Bremer il brasiliano corre verso il rientro | sfrutterà al massimo la sosta ecco il programma per averlo al più presto al 100%
Infortunio Bremer, il rientro del leader difensivo è programmato: salterà la sosta per lavorare alla Continassa e tornare al top della forma. Nessun allarme, solo un piano di gestione attento e meticoloso. L’assenza di Gleison Bremer dai convocati per le sfide contro Villarreal e Milan ha tenuto in ansia i tifosi della Juventus, ma la strategia del club, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è chiara: recuperare il giocatore al 100% senza correre rischi. L’obiettivo per il suo rientro in campo è già fissato. Bremer Juve: obiettivo Como. Il fastidio al ginocchio sinistro operato, accusato dopo la partita con l’ Atalanta, è stato gestito con la massima cautela. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Infortunio Bremer: il difensore brasiliano della Juventus si allena e manda un messaggio ai tifosi! La FOTO gasa tutto l’ambiente bianconero
Infortunio Bremer: il suo recupero procede a gonfie vele, ma la Vecchia Signora non ha intenzione di fare questo! La volontà è di seguire quella strada. Le ultimissime novità
Bremer di nuovo in campo a trecento giorni dall’infortunio: il piano di Tudor per Juve Reggiana e le indicazioni dello staff medico
Juventus, infortunio Bremer: svelati i nuovi tempi di recupero - Nessuna preoccupazione e nessun allarme: Bremer tornerà a disposizione di Tudor dopo la sosta delle Nazionali.
Infortunio Bremer, dalle parole di Tudor alla risonanza passando per le partite contro Como e Real Madrid: tutto quello che c'è da sapere sulle condizioni di Gleison - Infortunio Bremer, dalle parole di Tudor alla risonanza: ecco come sta il difensore brasiliano in vista del rientro Una sosta che arriva al momento giusto, due settimane per recuperare il leader della ...