Infortunio Bremer, il rientro del leader difensivo è programmato: salterà la sosta per lavorare alla Continassa e tornare al top della forma. Nessun allarme, solo un piano di gestione attento e meticoloso. L’assenza di Gleison Bremer dai convocati per le sfide contro Villarreal e Milan ha tenuto in ansia i tifosi della Juventus, ma la strategia del club, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è chiara: recuperare il giocatore al 100% senza correre rischi. L’obiettivo per il suo rientro in campo è già fissato. Bremer Juve: obiettivo Como. Il fastidio al ginocchio sinistro operato, accusato dopo la partita con l’ Atalanta, è stato gestito con la massima cautela. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Infortunio Bremer, il brasiliano corre verso il rientro: sfrutterà al massimo la sosta, ecco il programma per averlo al più presto al 100%