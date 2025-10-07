Infortuni sportivi | quali sono i più comuni come affrontarli e tornare ‘in pista’ in sicurezza

Secondo una recente statistica dell’Istituto Superiore della Sanità sono ben 300 mila le persone che ogni anno si presentano al Pronto soccorso per un infortunio subìto durante l’attività sportiva. Nel 46% dei casi durante una partita di calciocalcetto, mentre la percentuale degli infortuni scende al di sotto dell’8% per gli altri sport. Il dottor Agostino Rossoni, medico dello sport della Clinica Ortopedica e Traumatologica del Policlinico San Pietro diretta dal professor Marco Bigoni, ci spiega come affrontare i traumi sportivi, quali sono le regole per prevenirli e per tornare a fare attività fisica senza rischi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Infortuni sportivi: quali sono i più comuni, come affrontarli e tornare ‘in pista’ in sicurezza

