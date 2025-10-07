Infortuni Inter quali sono le condizioni attuali di Thuram? Ecco le ultime novità

Calcionews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortuni Inter: Thuram in terapie, la rosa decimata torna ad allenarsi. La situazione Dopo due giorni di riposo concessi ai giocatori, è ripresa oggi l’attività dell’Inter di Cristian Chivu presso il centro sportivo di Appiano Gentile. Ma il gruppo nerazzurro è ridotto all’osso: ben 13 calciatori sono in giro per il mondo con le proprie . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortuni inter quali sono le condizioni attuali di thuram ecco le ultime novit224

© Calcionews24.com - Infortuni Inter, quali sono le condizioni attuali di Thuram? Ecco le ultime novità

In questa notizia si parla di: infortuni - inter

Chivu Inter, il nuovo corso e la gestione fisica affidata a Rapetti: il piano d’azione per prevenire gli infortuni

Monaco Inter, quante defezioni tra mercato e infortuni: in 5 non partono per il Principato!

Inter, Calhanoglu: “Spero in una stagione senza infortuni”

infortuni inter sono condizioniMarcus Thuram infortunato: come sta? Quali sono le sue condizioni? Quante partite dovrà saltare? Il comunicato ufficiale dell'Inter - L'attaccante francese, uscito nel corso della ripresa del match di Champions contro lo Slavia Praga a causa di un problema muscolare, si è sottoposto ... Lo riporta eurosport.it

infortuni inter sono condizioniPisacane pre Udinese Cagliari: «Una gara difficile dove dobbiamo riscattarci. Sugli infortuni…» - Cagliari: “Partita difficile ma il Cagliari lotterà fino alla fine” Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato oggi in conferenza stampa dall’Unipol Domus alla vigil ... Da calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Infortuni Inter Sono Condizioni