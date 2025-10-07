Infortuni e malattie sul lavoro i metalmeccanici tra i più esposti
Tempo di lettura: 2 minuti Con oltre 24mila casi di malattie professionali e più di 330mila infortuni nel quinquennio 2019-2023, il settore metalmeccanico, che in Italia impiega circa 2 milioni di operai, risulta essere uno dei comparti più usuranti per i lavoratori. È quanto emerge dal ‘Rapporto su infortuni e malattie professionali del settore metalmeccanico’, realizzato dallo studio Micocci & Partners e finanziato da Pmi Salute, che è stato presentato a Roma. “Quello che abbiamo rilevato è che quello metalmeccanico è un settore con numeri alti: per le malattie professionali è il terzo comparto in Italia per numero di casi”, ha spiegato Marco Micocci, ordinario di matematica finanziaria ed attuario e consulente sui fondi sanitari integrativi attraverso lo studio Micocci & Partner. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
