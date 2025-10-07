Infortuni e malattie i metalmeccanici tra i più esposti

Tv2000.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore metalmeccanico è tra i più esposti ad infortuni e malattie professionali: in un rapporto presentato oggi a Roma, viene ribadita la necessità di potenziare prevenzione e assistenza sanitaria. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

infortuni e malattie i metalmeccanici tra i pi249 esposti

© Tv2000.it - Infortuni e malattie, i metalmeccanici tra i più esposti

In questa notizia si parla di: infortuni - malattie

Infortuni sul lavoro, esplosione dei casi in alcune province. Schizzano le malattie professionali

Lavoro, a Rimini oltre seimila infortuni in due anni. Casi in aumento nel 2024, anche le malattie professionali salgono

Lavoro, nel 2024 quattro infortuni mortali in provincia. Malattie professionali in crescita del 23%

infortuni malattie metalmeccanici pi249Infortuni e malattie, i metalmeccanici tra i più esposti - 2023, il settore metalmeccanico, che in Italia impiega circa 2 milioni di operai, risulta essere uno dei ... Si legge su ansa.it

Metalmeccanici, oltre 66mila infortuni l’anno: in 5 anni quasi 500 le vittime - 000 infortuni l’anno e 490 vittime nei cinque anni tra il 2019 e il 2023. telenord.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Infortuni Malattie Metalmeccanici Pi249