Infortunati Juve occhi puntati su Bremer e Miretti | il brasiliano pronto per il Como il mediano intravede il rientro Le ultimissime

Juventusnews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunati Juve, buone notizie per Tudor: il brasiliano ci sarà col Como, il centrocampista torna a disposizione dopo la sosta per le Nazionali. La sosta per le nazionali arriva nel momento perfetto. In casa  Juventus, si approfitta della pausa per svuotare quasi definitivamente un’infermeria che, nelle ultime settimane, si era fatta troppo affollata. Come riportato da  La Gazzetta dello Sport, arrivano ottime notizie sul fronte di  Gleison Bremer  e  Fabio Miretti: per entrambi il rientro in campo è ormai vicinissimo. Infortunati Juve: il piano di recupero. Procedono spediti i recuperi dei due giocatori bianconeri, che hanno un obiettivo comune: tornare a disposizione per la ripresa del campionato, in occasione della sfida contro il  Como. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

