Influenza Pregliasco | Colpirà 16 milioni di italiani vaccinarsi anche per Covid
"Il periodo più pesante dell'influenza stagionale sarà durante le vacanze di Natale, quando si sta tutti insieme, al chiuso, vicini vicini", e ci si passa "le goccioline di virus che emettiamo respirando". A spiegarlo è il virologo Fabrizio Pregliasco, ospite di 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1, prospettando il periodo in cui potrà esserci.
