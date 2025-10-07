Influenza Pregliasco | Colpirà 16 milioni di italiani vaccinarsi anche per Covid

“Il periodo più pesante dell’influenza stagionale sarà durante le vacanze di Natale, quando si sta tutti insieme, al chiuso, vicini vicini”, e ci si passa “le goccioline di virus che emettiamo respirando”. A spiegarlo è il virologo Fabrizio Pregliasco, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1, prospettando il periodo in cui potrà esserci. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

