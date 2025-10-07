Inferno Shanghai Sinner ko Djokovic vomita in campo Fritz a rischio collasso Panatta e Bertolucci furiosi Rune | volete il morto? video

Difficile cancellare dalla memoria le immagini di Jannik Sinner che, appoggiandosi alla racchetta come fosse un bastone per la vecchiaia, abbandona campo, match e torneo di Shanghai, aiutato dal fisioterapista che lo scorta, sorreggendolo, fin nello spogliatoio. Difficile perché dispiace vedere un talento mortificato. E perché fa rabbia vedere un talento come quello del nostro campione azzurro costretto ad alzare bandiera bianca. Inferno Shanghai, tra caldo e umidità il tennis da Sinner a Djokovich finisce al tappeto. Fatto sta che quella che si è verificata a Shanghai è stata – ed è ancora in corso per altri tennisti – una vera e propria emergenza salute, che ha letteralmente travolto il Masters 1000 ATP cinese, e messo in ginocchio i suoi indiscussi protagonisti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Inferno Shanghai, Sinner ko, Djokovic vomita in campo, Fritz a rischio collasso. Panatta e Bertolucci furiosi. Rune: volete il morto? (video)

In questa notizia si parla di: inferno - shanghai

