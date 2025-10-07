Inferno Mud 2025

Sabato 11 e domenica 12 ottobre l’hu Norcenni Girasole Village di Figline e Incisa Valdarno sarà “infangato” dai partecipanti della INFERNO MUD 2025: si tratta della corsa a ostacoli, naturali e artificiali, che unisce competizione, divertimento e ostacoli nel fango.Una sfida contro sé stessi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

CIAO DIAVOLI! PRESTO SI SCENDE ALL'INFERNO! • La guida ufficiale per tutti i partecipanti e la lista completa degli ostacoli sono finalmente ONLINE sul nostro sito web!

Torna la Inferno Mud a Figline: corsa a ostacoli nel fango, in palio i titoli italiani - Ritorna l’8 e 9 ottobre a Figline l’appuntamento con Inferno Mud, competizione che mette in palio i titoli nazionali che oggi sono del trentino Loris Pintarelli e della toscana Righerta Kadija, ... Lo riporta valdarnopost.it

A 72 anni il sindaco di Figline affronta (nel fango) la gara a ostacoli: “La vita è una sfida” - Tra gli oltre mille obstacle runner che si sono messi alla prova nel superare i propri limiti, è stato senza dubbio lui il più “diabolico”. Riporta lanazione.it