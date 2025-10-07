Infante verso la nomina a Procuratore della Repubblica di Foggia
La Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato di proporre all’unanimità al plenum come nuovo procuratore di Foggia e successore di Ludovico Vaccaro, il sostituto procuratore Enrico Giacomo Infante, unico candidato insieme al procuratore capo di Trani, Renato Nitti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
MOTTOLA- EPIFANIA DEL SIGNORE : RITORNA LA PROCESSIONE DEL DIVINO INFANTE. In occasione della Solennità dell’Epifania del Signore, ritorna a Mottola la processione del Divino Infante, organizzata dalla Confraternita del Carmine.Una processio - facebook.com Vai su Facebook
Il procuratore di nomina politica indaga la casa reale. Lezioni di diritto dalla Norvegia - L’indagato non è un giovane qualunque, ma Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria della Norvegia, ... Come scrive huffingtonpost.it