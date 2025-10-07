Infante verso la nomina a Procuratore della Repubblica di Foggia

Foggiatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato di proporre all’unanimità al plenum come nuovo procuratore di Foggia e successore di Ludovico Vaccaro, il sostituto procuratore Enrico Giacomo Infante, unico candidato insieme al procuratore capo di Trani, Renato Nitti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

