Infame Bruno Vespa sotto attacco | in un ascensore Rai la scritta ignobile Azienda e politica fanno quadrato | vigliacchi

Vile infamia in una delle principali e storiche sedi della Rai, esattamente nei pressi dello studio 5, in Via Teulada, da dove va in onda il talk politico per eccellenza della tv di Stato: Porta a Porta. « Vespa infame », questo recita una scritta contro l'anfitrione del talk politico e di costume, comparsa in uno degli ascensori dei palazzi della tv a Roma. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Una scritta vergognosa, tracciata in un ascensore del palazzo tv in zona Prati-Della Vittoria, che è solo l'ultimo, sconcertante segnale di un clima d'odio e intolleranza che sta avvelenando dalle piazze al servizio pubblico di tutto un po', e che mira a colpire, non a caso, una delle figure più autorevoli e storiche del giornalismo italiano.

