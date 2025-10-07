Inequalities in Triennale è il momento dell' ippopotamo

Ha la bocca spalancata, ma non c'è da spaventarsi nonostante sia molto pericoloso per l'uomo. In questo caso la preoccupazione è solo per le sue sorti, perché è un animale a rischio di estinzione. Arriva l'ippopotamo di cartapesta, scultura monumentale di Jacopo Allegrucci, collocata all'ingresso della Triennale, dove sarà visibile fino al 9 novembre, ultimo giorno di apertura dell'Esposizione internazionale «Inequalities», dedicata alle diseguaglianze in tutte le loro declinazioni e così anche nel mondo animale. La scultura dell'artista toscano (che si è laureato all'Accademia di Belle Arti di Carrara con una tesi sul Carnevale di Viareggio) rende con immediatezza e passione la «diseguaglianza» di cui sono vittime gli animali scelti: non a caso l'insieme dell'opera si intitola «La fragilità del futuro». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

