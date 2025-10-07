Indovina chi viene a cena Vittoria Belvedere e Cesare Bocci al Teatro Quirino

Romatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guglielmo Ferro riporta in scena la commedia che fu interpretata (al cinema) da Katharine Hepburn e Spencer Tracy.Il tema, quello di un matrimonio misto, allora fece scalpore nell’America di fine anni ’60, ma oggi è più che mai di attualità in una società sempre più multietnica.Il soggetto di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: indovina - viene

“Indovina chi viene a cena?”: il programma Rai per una sera nel Salento

Teatro del Fuoco 2025/2026, la coppia Bocci-Belvedere in scena con ‘Indovina chi viene a cena?’

indovina viene cena vittoriaCesare Bocci in “Indovina chi viene a cena?” - , classico ispirato al celebre film del 1967, con Cesare Bocci e Vittoria Belvedere diretti da Guglielmo Ferro. Come scrive laprovinciacr.it

Indovina chi viene a cena? A casa di una famiglia straniera per conoscersi a tavola - In gergo “tecnico” chi l’ha ideato lo definisce dispositivo di attivazione di comunità, cioè ... Da gamberorosso.it

Cerca Video su questo argomento: Indovina Viene Cena Vittoria