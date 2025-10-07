Incontro sul tema della legalità al Quinto Circolo Didattico Maria Montessori di Giugliano
Proseguono gli appuntamenti promossi dal Quinto Circolo Didattico “Maria Montessori” di Giugliano, dedicati a tematiche di grande attualità come la violenza, il mondo giovanile e la legalità. L’ultimo incontro, che ha registrato una forte partecipazione, si è concentrato proprio su quest’ultimo tema, da sempre centrale nel dibattito educativo e sociale. La legalità resta, infatti, una . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: incontro - tema
Terni, il Csa Ral dopo l’incontro col sindaco sul tema dei dipendenti comunali: “Sul tavolo la nostra proposta del cambio orario”
Oggi l’incontro sul tema a La Tozzona
Incontro con Gino Cecchettin sul tema ’Quei bravi ragazzi’
6/10/25. INCONTRO SUGLI ADOLESCENTI. Venerdì prossimo 10 ottobre 2025 in Auditorium San Nicolò a Chioggia alle 17 si terrà un incontro dibattito. Tema dell'incontro, promosso dall'Ufficio di Pastorale Scolastica e IRC e dall'Amministrazione Comunale - facebook.com Vai su Facebook