Incontro ' Giustizia in carcere' a San Giuliano Terme
Incontro dibattito "Giustizia in carcere" Intervengono: Alice Lazzarotto - Direttrice Casa Circondariale Don BoscoFabrizio Bartelloni - giurista e scrittoreChiara Benedetti - avvocato Camera Penale PisaModera Francesca Franceschi - Giornalista. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: incontro - giustizia
La Camera Penale organizza un incontro su Giustizia e Comunicazione, tra procedura tecnica e rapporti coi media. Relatori, l'avvocato Stefano Bruno, il giornalista Matteo Inzaghi e l'ex giudice Giuseppe Battarino. - facebook.com Vai su Facebook
Minori e giustizia: l’incontro «Messa alla prova in Università» al GdB - X Vai su X
Carceri: Brescia, martedì 7 ottobre si presenta il Premio letterario Carlo Castelli per detenuti promosso dalla Società San Vincenzo De Paoli - Martedì 7 ottobre, alle ore 12, presso il comune di Brescia, in piazza della Loggia 1, si terrà la conferenza stampa della XVIII edizione del Premio Carlo Castelli, concorso letterario riservato ai de ... Da agensir.it
Carceri: Società San Vincenzo De Paoli, a ottobre torna il Premio Carlo Castelli rivolto ai detenuti - “Lo spazio non può essere concepito unicamente come luogo di custodia, ma deve includere ambienti destinati alla socialità, all’affettività e alla progettualità del trattamento”. Scrive agensir.it