Inclusione sociale concessi gratuitamente gli spazi riqualificati dell' ex Bocciofila

Restituire alla comunità un centro aggregativo che, cadendo in disuso negli ultimi anni, era diventato un luogo di abbandono. Il rilancio della socialità di San Bartolomeo in Bosco si è compiuto con la concessione gratuita degli spazi riqualificati della ex Bocciofila, al centro di un recupero.

Un'officina sociale e del gusto al Mercato delle Erbe: riqualificazione e inclusione con under 35 protagonisti

Un patto sul lavoro ‘fragile’. Si rinforza la rete sociale per favorire l’inclusione

Inclusione sociale, un bando da 32 milioni per aiutare giovani tra i 6 ed i 16 anni

PROGETTO "CUSTODI DEL BELLO", RIGENERAZIONE URBANA E INCLUSIONE SOCIALE PER LA COMUNITÀ: SOTTOSCRITTO PATTO DI COLLABORAZIONE TRA PROVINCIA DI MATERA E IL SICOMORO: REPORT E FOTO

Politiche di Inclusione Sociale sul Territorio della Costa d'Argento Si è tenuto recentemente, presso la sede della Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d'Argento a Orbetello, un importante incontro tra il Presidente Michele Casalini e la volontaria Lored

Prima giornata del caregiver e dell'inclusione sociale: confronto per co-progettare e co-programmare insieme il futuro - Grande partecipazione ed entusiasmo a Roma per la 1ª Giornata del caregiver e dell'inclusione sociale, l'evento organizzato dalla Regione Lazio e fortemente voluto da Massimiliano Maselli (Assessore ...

"Week for Good", settimana dedicata all'inclusione sociale: alle Terme di Caracalla la finale del torneo di calcio - Si è svolta il 17 giugno, presso la splendida cornice dello stadio Nando Martellini, alla Terme di Caracalla, la finale del torneo di calcio femminile volto a celebrare il valore dello sport come ...