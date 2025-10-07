IncludiAMO seconda edizione | successo di pubblico e inclusione a Viagrande

Cataniatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grandi emozioni durante la seconda edizione di “IncludiAMO”, svoltasi sabato 4 ottobre nella Villa comunale Parco Aniante di Viagrande. Una manifestazione all’insegna della solidarietà e dello spettacolo, promossa dal CSR – Consorzio Siciliano di Riabilitazione, in collaborazione con l’AIAS. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: includiamo - seconda

includiamo seconda edizione successoA Viagrande la seconda edizione di IncludiAmo - La manifestazione di spettacolo, solidarietà, cultura, artigianato, scienza sarà riproposta dal CSR, ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Includiamo Seconda Edizione Successo