IncludiAMO seconda edizione | successo di pubblico e inclusione a Viagrande
Grandi emozioni durante la seconda edizione di “IncludiAMO”, svoltasi sabato 4 ottobre nella Villa comunale Parco Aniante di Viagrande. Una manifestazione all’insegna della solidarietà e dello spettacolo, promossa dal CSR – Consorzio Siciliano di Riabilitazione, in collaborazione con l’AIAS. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Grande successo per la seconda edizione di Includiamo, che sabato scorso ha trasformato la villa comunale di Viagrande in un'esplosione di emozioni, sorrisi e partecipazione. Una giornata travolgente, ricca di energia, gioia, cultura e, soprattutto, vera inclusione.
A Viagrande la seconda edizione di IncludiAmo - La manifestazione di spettacolo, solidarietà, cultura, artigianato, scienza sarà riproposta dal CSR