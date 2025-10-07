Incidenti sul lavoro cade una trave e muore un carpentiere di 61 anni nel Napoletano
(Adnkronos) – Una trave cade dal primo piano durante lavori di ristrutturazione di una villetta in provincia di Napoli: morto carpentiere di 61 anni. I carabinieri sono intervenuti a via Capitano a Trecase, nel Vesuviano, dove il 61enne era impegnato in lavori edili per la ristrutturazione esterna di una villetta. L'operaio sarebbe stato colpito . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: incidenti - lavoro
Morti sul lavoro, il magistrato: “Incidenti mai casuali. Dalla politica alle imprese, nessuno fa il proprio dovere”
Sicurezza sul lavoro: allarme incidenti. Maglia nera per Roma (28,6%) e Milano (24,6%)
Non sono incidenti ma omicidi: dietro ai morti sul lavoro un sistema di complicità
, . 25 settembre 2025 – Giornata nera per la sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia. Nel giro di poche ore due incidenti mortali hanno scosso il mondo del lavoro e acce - facebook.com Vai su Facebook
Ancora incidenti sul lavoro, due operai morti a Torino e nel Catanese. Il primo è precipitato dal cestello di una gru, l'altro è caduto da un'impalcatura #ANSA - X Vai su X
Incidente sul lavoro, morto carpentiere 61enne - Una trave cade dal primo piano durante lavori di ristrutturazione di una villetta in provincia di Napoli: morto carpentiere di 61 anni. Scrive ilroma.net
Tragedia sul lavoro a Trecase: muore carpentiere colpito da una trave - TRECASE – Dramma in via Capitano Rea 186, dove un incidente sul lavoro ha causato la morte di un operaio edile. Secondo marigliano.net