Incidenti sul lavoro cade una trave e muore un carpentiere di 61 anni nel Napoletano

(Adnkronos) – Una trave cade dal primo piano durante lavori di ristrutturazione di una villetta in provincia di Napoli: morto carpentiere di 61 anni. I carabinieri sono intervenuti a via Capitano a Trecase, nel Vesuviano, dove il 61enne era impegnato in lavori edili per la ristrutturazione esterna di una villetta.   L'operaio sarebbe stato colpito . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: incidenti - lavoro

