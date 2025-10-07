incidenti stradali scontro auto moto nel veronese morto un 56enne

Incidente mortale stamani in provincia di Verona. Un uomo di 56 anni che viaggiava in sella a una moto ha perso la vita poco prima delle 7 dopo essersi scontrato con un’auto sulla Ss 11, nell’abitato di Sona, nei pressi della Palestra Gimnasium. L’impatto è stato violento, e per il centauro non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm di Villafranca con ausilio del NORM di Peschiera. Ieri tre feriti a Catanzaro. Ieri a Catanzaro tre persone sono rimaste gravemente ferite in uno scontro tra due auto. Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro è intervenuta su Viale De Filippis, nei pressi del sottopasso di via Gioacchino da Fiore, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto una Fiat Panda e una Citroën. 🔗 Leggi su Lapresse.it

