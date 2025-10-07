Incidenti oggi a Bologna 6 feriti Traffico in tilt in zona Massarenti e al Navile
Bologna, 7 ottobre 2025 - Due incidenti, questa mattina, hanno scosso la viabilità bolognese provocando sei feriti. Questo il bilancio di due scontri che hanno coinvolto diversi mezzi, in due episodi che hanno bloccato la zona di via Massarenti da una parte e l'area del Navile dall'altra, con ripercussioni sia in direzione aeroporto sia verso il centro storico. Scontro auto-moto. Intorno alle 7 del mattino, il primo sinistro: in via Massarenti, un uomo di 55 anni residente a Budrio a bordo di una moto, è stato colpito da una macchina, con al volante un 40enne bolognese. L'auto uscendo dal parcheggio della parrocchia di Santa Rita si è immessa nella strada principale, urtando il motociclo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: incidenti - oggi
Via Benedetto Croce pedonale. Parte oggi la sperimentazione anti-incidenti e code di fronte ai licei
Valenzano: caduto durante il montaggio di luminarie, morto 46enne titolare dell’azienda di Putignano Due incidenti mortali sul lavoro oggi in Puglia
Giornata nera sul lavoro: quattro operai morti in incidenti solo oggi
Due gravi incidenti stradali nel pomeriggio di oggi, a Villa Castelli e a Mesagne - facebook.com Vai su Facebook
Inferno in galleria sull’A1 a Bologna, intossicati e feriti - Chiusa la Direttissima, code di diversi chilometri nell’ora di punta per i pendolari ... Da msn.com
Oggi l’It Alert a Bologna e provincia: il messaggio arrivato alle 11, qual è l’emergenza simulata - Le persone in transito in 16 Comuni (città capoluogo compresa) sentiranno il caratteristico suono e vedranno comparire il messaggio di test inviato dalla Protezione civile ... Riporta msn.com