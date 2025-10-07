incidenti oggi a bologna 6 feriti traffico in tilt in zona massarenti e al navile

Bologna, 7 ottobre 2025 - Due incidenti, questa mattina, hanno scosso la viabilità bolognese provocando sei feriti. Questo il bilancio di due scontri che hanno coinvolto diversi mezzi, in due episodi che hanno bloccato la zona di via Massarenti da una parte e l'area del Navile dall'altra, con ripercussioni sia in direzione aeroporto sia verso il centro storico. Scontro auto-moto. Intorno alle 7 del mattino, il primo sinistro: in via Massarenti, un uomo di 55 anni residente a Budrio a bordo di una moto, è stato colpito da una macchina, con al volante un 40enne bolognese. L'auto uscendo dal parcheggio della parrocchia di Santa Rita si è immessa nella strada principale, urtando il motociclo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

