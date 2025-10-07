Incidente tra auto e moto | giovane soccorsa
Schianto tra auto e moto questa mattina a Montevecchia con una giovane rimasta ferita e trasferita in ospedale. L'incidente è avvenuto alle 7.45 di martedì 7 ottobre lungo la Sp54. Ancora scarse le informazioni sull'accaduto. L'allarme è scattato in codice giallo e la centrale di Areu - Agenzia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - auto
Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave
Siena, incidente stradale: auto si ribalta su un fianco. Due feriti estratti dalle lamiere
Rita Pioli muore nell’incidente frontale in auto
Incidente mortale all’alba a Sona: scontro tra auto e moto sulla Sr11, inutili i soccorsi del 118. #Veneto #Verona #Cronaca #Inevidenza - X Vai su X
Distrutta la Zonda F di Horacio Pagani sulla Monopoli Conversano: il video dell’ incidente Una delle auto più costose al mondo è andata distrutta in un incidente avvenuto in Puglia nel pomeriggio del 1 ottobre. Il fatto è avvenuto sulla strada che collega Monop Vai su Facebook
Incidente tra auto e moto: giovane soccorsa - Lo schianto e l'intervento dell'ambulanza questa mattina a Montevecchia. Da leccotoday.it
Tragico incidente nella notte nel casertano: muore a 17 anni in un scontro tra moto e auto a San Prisco - Una tragica fatalità ha spezzato la vita di Giuseppe Sanfelice, appena 17 anni, in un incidente stradale avvenuto nella notte a San Prisco. ilcrivello.it scrive