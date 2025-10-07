Incidente tra auto e moto | giovane soccorsa

Schianto tra auto e moto questa mattina a Montevecchia con una giovane rimasta ferita e trasferita in ospedale. L'incidente è avvenuto alle 7.45 di martedì 7 ottobre lungo la Sp54. Ancora scarse le informazioni sull'accaduto. L'allarme è scattato in codice giallo e la centrale di Areu - Agenzia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

