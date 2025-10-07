Incidente tra auto e moto | 55enne in pericolo di vita

Un uomo di 55 anni è in pericolo di vita in seguito allo scontro tra un’automobile e una motocicletta avvenuto attorno alle ore 7 di martedì 7 ottobre in via Massarenti.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayL’uomo era alla guida del suo mezzo a due ruote quando, per cause ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it