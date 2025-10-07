Incidente tra auto e moto | 55enne in pericolo di vita
Un uomo di 55 anni è in pericolo di vita in seguito allo scontro tra un’automobile e una motocicletta avvenuto attorno alle ore 7 di martedì 7 ottobre in via Massarenti.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayL’uomo era alla guida del suo mezzo a due ruote quando, per cause ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - auto
Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave
Siena, incidente stradale: auto si ribalta su un fianco. Due feriti estratti dalle lamiere
Rita Pioli muore nell’incidente frontale in auto
Incidente mortale all’alba a Sona: scontro tra auto e moto sulla Sr11, inutili i soccorsi del 118. #Veneto #Verona #Cronaca #Inevidenza - X Vai su X
Distrutta la Zonda F di Horacio Pagani sulla Monopoli Conversano: il video dell’ incidente Una delle auto più costose al mondo è andata distrutta in un incidente avvenuto in Puglia nel pomeriggio del 1 ottobre. Il fatto è avvenuto sulla strada che collega Monop Vai su Facebook
Incidente tra un'auto e una moto a Sona, muore un centauro di 56 anni - Ad avere la peggio è stato il motociclista di 56 anni originario ... ilgazzettino.it scrive
INCIDENTE TRA UN'AUTO E UNA MOTO AD ASCIANO, 55ENNE FERITO - Intervento del 118, alle ore 11:40, per un incidente tra un'auto e una moto nel comune di Asciano sulla SP451. Da oksiena.it