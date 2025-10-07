Incidente sulla statale 16 a Bari | rallentamenti e code in direzione sud

Rallentamenti e code si registrano questa mattina sulla statale 16, in direzione Brindisi, a causa di un incidente avvenuto all'altezza dell'uscita per via Napoli-accesso A. Al momento non si conoscono dettagli sull'accaduto: viene segnalata la presenza di un'auto ferma sulla corsia di sorpasso. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - statale

