Incidente sulla statale 16 a Bari | rallentamenti e code in direzione sud

Baritoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rallentamenti e code si registrano questa mattina sulla statale 16, in direzione Brindisi, a causa di un incidente avvenuto all'altezza dell'uscita per via Napoli-accesso A. Al momento non si conoscono dettagli sull'accaduto: viene segnalata la presenza di un'auto ferma sulla corsia di sorpasso. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - statale

Tragico incidente nella notte in Puglia. Scontro sulla Statale: muore una 33enne incinta, sei feriti tra cui un bimbo di 9 anni

Incidente, la strada statale 3 bis “Tiberina” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a Pieve Santo Stefano

Incidente sulla statale 14 fra Fossalta e San Michele, grave un motociclista

incidente statale 16 bariIncidente stradale, un 28enne condannato per omicidio stradale - La gup di Bari Rossana De Cristofaro ha condannato a due anni e due mesi di reclusione (in abbreviato) un 28enne di Bari, riconosciuto colpevole del reato di omicidio stradale ... Si legge su quotidianodipuglia.it

incidente statale 16 bariIncidente sulla statale 16 a Polignano: camion e furgone coinvolti - I vigili del fuoco, in azione con due squadre e una quindicina di unità, hanno impiegato oltre un’ora per es ... Segnala giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Incidente Statale 16 Bari