Incidente sul lavoro | operaio investito da un muletto

Frosinonetoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intorno alle ore 09:00 di questa mattina, all'interno di un magazzino di un’azienda specializzata nella produzione di carta situata in via Casilina Nord a Villa Santa Lucia, si è verificato un incidente sul lavoro che ha coinvolto un operaio 60enne residente a Castelnuovo Parano.L’uomo, durante. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - lavoro

Incidente sul lavoro a Fiumicino, operaio muore in un’officina

Incidente sul lavoro in fabbrica, tecnico ferito gravemente: in ospedale

Incidente sul lavoro a Ferragosto, cade mentre monta le luminarie della festa patronale: muore a 46 anni

incidente lavoro operaio investitoRavenna. Incidente sul lavoro lungo l’Adriatica: operaio investito da macchinario trasportato al Bufalini foto - Nella mattina del 2 ottobre s'è verificato un incidente sul lavoro lungo la statale 16 a Ravenna. Segnala ravennanotizie.it

incidente lavoro operaio investitoRavenna, investito da un macchinario durante i lavori di asfaltatura: operaio di una ditta riminese in gravi condizioni - Incidente sul lavoro ed intervento dell’elimedica questa mattina sulla statale 16 a Ravenna, durante i lavori di asfaltatura in corsia sud tra il ... corriereromagna.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Incidente Lavoro Operaio Investito