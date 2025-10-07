Incidente sul lavoro | operaio investito da un muletto
Intorno alle ore 09:00 di questa mattina, all'interno di un magazzino di un’azienda specializzata nella produzione di carta situata in via Casilina Nord a Villa Santa Lucia, si è verificato un incidente sul lavoro che ha coinvolto un operaio 60enne residente a Castelnuovo Parano.L’uomo, durante. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - lavoro
Incidente sul lavoro a Fiumicino, operaio muore in un’officina
Incidente sul lavoro in fabbrica, tecnico ferito gravemente: in ospedale
Incidente sul lavoro a Ferragosto, cade mentre monta le luminarie della festa patronale: muore a 46 anni
Ventimiglia, incidente sul lavoro a Serro Superiore: è Rocco Trimarchi l'uomo che ha perso la vita Al momento, però, non si conosce la dinamica dell’incidente mentre sul posto sono intervenuti sia i Carabinieri che gli agenti della Polizia Locale - facebook.com Vai su Facebook
Ancora un grave #incidente sul lavoro. A #Marcianise, nel Casertano, esplode il serbatoio di un’azienda di rifiuti: tre operai morti, tra loro anche il titolare. Due i feriti. #Tg1 Rosita Rosa - X Vai su X
Ravenna. Incidente sul lavoro lungo l’Adriatica: operaio investito da macchinario trasportato al Bufalini foto - Nella mattina del 2 ottobre s'è verificato un incidente sul lavoro lungo la statale 16 a Ravenna. Segnala ravennanotizie.it
Ravenna, investito da un macchinario durante i lavori di asfaltatura: operaio di una ditta riminese in gravi condizioni - Incidente sul lavoro ed intervento dell’elimedica questa mattina sulla statale 16 a Ravenna, durante i lavori di asfaltatura in corsia sud tra il ... corriereromagna.it scrive