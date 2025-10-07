Incidente sul lavoro nel Bresciano operaio cade dal tetto di un'officina | è gravissimo

Nella mattinata di martedì 7 ottobre, un uomo di 61 anni è precipitato dal tetto dell'officina dove lavora. Trasportato all'ospedale di Brescia, il lavoratore ha riportato un trauma cranico ed è sotto osservazione. Un altro incidente a Usmate con Velate, dove un 34enne ha riportato un trauma a un braccio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

