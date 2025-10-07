Incidente sul lavoro al centro commerciale operaio foggiano precipita nel vuoto | è grave
Operaio di Lucera precipita da una scaffalatura di due metri ed è ora ricoverato in ospedale, in pericolo di vita. È successo nella serata di ieri, 6 ottobre, a Nola, nel Napoletano, dove i carabinieri sono intervenuti all’interno del centro commerciale Vulcano Buono. Come ricostruito da. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - lavoro
Incidente sul lavoro a Fiumicino, operaio muore in un’officina
Incidente sul lavoro in fabbrica, tecnico ferito gravemente: in ospedale
Incidente sul lavoro a Ferragosto, cade mentre monta le luminarie della festa patronale: muore a 46 anni
Grave incidente sul lavoro nella cittadina tirrenica, operaio soccorso dai vigili del fuoco di Civitavecchia Vai su Facebook
Incidente mortale sul lavoro questa mattina a ubbiano, comune della cintura sud di Milano. Un operaio di 62 anni è rimasto schiacciato mentre stava lavorando ad una bobina per la produzione di nastri di acciaio. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025 - X Vai su X
Nola, incidente sul lavoro al Vulcano Buono: operaio in gravi condizioni - NOLA – Drammatico incidente sul lavoro nella serata di ieri all’interno del centro commerciale Vulcano Buono. Secondo marigliano.net
Notizie di incidente - Incidente lunedì 21 giugno alle 7,30 a Mapello sulla SS342, all’uscita della galleria del centro commerciale Il Continente. Si legge su ecodibergamo.it