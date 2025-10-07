Incidente sul lavoro al centro commerciale operaio foggiano precipita nel vuoto | è grave

Operaio di Lucera precipita da una scaffalatura di due metri ed è ora ricoverato in ospedale, in pericolo di vita. È successo nella serata di ieri, 6 ottobre, a Nola, nel Napoletano, dove i carabinieri sono intervenuti all’interno del centro commerciale Vulcano Buono. Come ricostruito da. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - lavoro

Drammatico incidente sul lavoro nella serata di ieri all'interno del centro commerciale Vulcano Buono.

incidente lavoro centro commercialeNotizie di incidente - Incidente lunedì 21 giugno alle 7,30 a Mapello sulla SS342, all’uscita della galleria del centro commerciale Il Continente. Si legge su ecodibergamo.it

