Incidente sul lavoro a Usmate con Velate | grave operaio 34enne ferito a un braccio

Ilgiorno.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Usmate con Velate (Monza e Brianza), 7 ottobre 2025 – Ennesimo incidente sul lavoro, in Lombardia. Mentre a Desenzano un uomo è precipitato dal tetto di una concessionaria, a Usmate con Velate (Monza e Brianza) un operaio di 34 anni è rimasto ferito a un braccio. Intorno alle 10.30, all’Eur Acciai di viale delle Industrie 1, l’operaio è rimasto coinvolto in un incidente con un macchinario di produzione. Sono intervenuti subito i soccorsi: automedica, ambulanza, vigili del fuoco, carabinieri e Ats. L’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

