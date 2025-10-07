Usmate con Velate (Monza e Brianza), 7 ottobre 2025 – Ennesimo incidente sul lavoro, in Lombardia. Mentre a Desenzano un uomo è precipitato dal tetto di una concessionaria, a Usmate con Velate (Monza e Brianza) un operaio di 34 anni è rimasto ferito a un braccio. Intorno alle 10.30, all’Eur Acciai di viale delle Industrie 1, l’operaio è rimasto coinvolto in un incidente con un macchinario di produzione. Sono intervenuti subito i soccorsi: automedica, ambulanza, vigili del fuoco, carabinieri e Ats. L’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente sul lavoro a Usmate con Velate: grave operaio 34enne ferito a un braccio