Incidente stradale sulla SS89 auto esce fuori strada e si ribalta dopo violento tamponamento | due feriti

Foggiatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, lunedì 6 ottobre, lungo la Statale 89, in agro di Foggia. Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento tamponamento tra due autovetture che procedevano in direzione Manfredonia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

