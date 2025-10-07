Incidente stradale perde il controllo dell’autovettura e finisce fuori strada | Condizioni serie della donna e del passeggero

Nel pomeriggio di oggi (martedi 7 ottobre) si è verificato un incidente lungo la strada di Tre Ponti a Narni. Erano circa le 16,30 quando una Fiat Punto sarebbe uscita di strada e si sarebbe schiantata poi contro un albero. Da quanto è stato possibile sapere si tratterebbe di un incidente. 🔗 Leggi su Ternitoday.it