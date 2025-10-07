Incidente in galleria sull' autostrada A25 una persona incastrata tra le lamiere

Un incidente stradale si è verificato lungo l'autostrada A25 intorno alle ore 15 di martedì 7 ottobre.Lo scontro è avvenuto nei pressi della galleria Colle Castiglione in direzione Roma tra i caselli di Popoli-Bussi sul Tirino e Sulmona-Pratola Peligna.Il traffico risulta bloccato dal km 144. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

