Incidente in autostrada auto della polizia municipale si schianta in galleria | traffico rallentato

Incidente stamani in autostrada. Intorno alle 9, un'auto della polizia municipale è andata a sbattere sulla tangenziale, prima dello svincolo di San Filippo, all’interno della Galleria San Giovannello, in direzione Catania. Secondo i primi accertamenti non solo coinvolti altri veicoli.A bordo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

