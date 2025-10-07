Valdichiana, 7 ottobre 2025 – Attimi di paura sull’Autosole, nel tratto aretino tra Valdichiana e Monte San Savino, in direzione nord. Intorno alle 14 due mezzi pesanti — un tir e un’autocisterna che trasportava cioccolato — si sono tamponati, provocando gravi disagi al traffico e il ferimento di un autista. La dinamica dell’incidente in A1: cosa è successo, le indagini. Autostrada bloccata per ore, 3 vittime e 15 feriti L’uomo, 36 anni, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Arezzo, distaccamento di Cortona, dopo un impatto violentissimo. Le sue condizioni sono apparse subito serie: è stato soccorso dall’elisoccorso Pegaso 2 e trasferito in codice rosso all’ospedale di Careggi, a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente in A1, tir si scontra con un’autocisterna di cioccolato. Un ferito grave, lunghe code e disagi