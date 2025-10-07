Incidente a Velletri | scontro auto-scooter morto 40enne
Incidente mortale a Velletri. A perdere la vita Luca Felici, 40 anni. La vittima, che era a bordo di uno scooter, si è scontrata contro un'auto con al volante un uomo di 69 anni.Incidente a Velletri: morto Luca FeliciLa tragedia si è consumata lunedì 6 ottobre intorno alle 17 in via Ara di Stanga. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - velletri
Incidente a Velletri: scontro auto-scooter, morto 40enne https://ift.tt/DdlcXkA - X Vai su X
L'addio al giovane Luca Felici Una triste notizia. In un incidente su via Ara di Stanga, nella campagna a sud di Velletri, questo pomeriggio, intorno alle 17,45, ha perso la vita il giovane Luca Felici, 39 anni. Alla famiglia Felici, ai genitori di Luca, Remo e Loretta, - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Velletri: scontro auto-scooter, morto 40enne - La vittima, che era a bordo di uno scooter, si è scontrata contro un'auto con al volante un uomo di 69 anni. Si legge su romatoday.it
Scontro tra due auto sulla Cilentana, Luigi muore a 56 anni: incidente stradale a Vallo della Lucania - Incidente stradale in via Badia sulla Cilentana. Scrive fanpage.it