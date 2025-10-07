Incidente a Velletri | scontro auto-scooter morto 40enne

Romatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente mortale a Velletri. A perdere la vita Luca Felici, 40 anni. La vittima, che era a bordo di uno scooter, si è scontrata contro un'auto con al volante un uomo di 69 anni.Incidente a Velletri: morto Luca FeliciLa tragedia si è consumata lunedì 6 ottobre intorno alle 17 in via Ara di Stanga. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - velletri

incidente velletri scontro autoIncidente a Velletri: scontro auto-scooter, morto 40enne - La vittima, che era a bordo di uno scooter, si è scontrata contro un'auto con al volante un uomo di 69 anni. Si legge su romatoday.it

incidente velletri scontro autoScontro tra due auto sulla Cilentana, Luigi muore a 56 anni: incidente stradale a Vallo della Lucania - Incidente stradale in via Badia sulla Cilentana. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Velletri Scontro Auto