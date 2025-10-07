Incidente a Rivalta di Torino | scontro tra due auto all' incrocio conducenti in ospedale
Un incidente è avvenuto all'ora di pranzo di oggi, martedì 7 ottobre 2025, all'incrocio tra via Roma e via San Lazzaro a Rivalta di Torino. A scontrarsi sono state due auto, una Jeep Avenger e una Fiat Panda. Entrambi i conducenti sono rimasti bloccati all'interno dei rispettivi abitacoli e per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - rivalta
PORTO MANTOVANO: CAUSA UN INCIDENTE STRADALE MA NON SI FERMA A PRESTARE SOCCORSO. INDIVIDUATO E DENUNCIATO DAI CARABINIERI. Pensavano di farla franca. Complice il buio. Ma qualcosa non è andato nel verso giusto. Lo scors - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Grugliasco: scontro tra bici e furgone, uomo in condizioni critiche in ospedale - Un 59enne romeno residente a Grugliasco è in condizioni critiche all'ospedale San Luigi di Orbassano dove è stato trasportato nella mattinata di domenica 5 ottobre 2025 in seguito a un incidente avven ... Secondo torinotoday.it
Incidente a Torino: scontro tra due auto all'incrocio, una si ribalta in carreggiata. Grave in ospedale uno dei due conducenti - Un incidente è avvenuto nella prima serata di ieri, lunedì 29 settembre 2025, all'incrocio tra via Bologna e corso Novara a Torino. Come scrive torinotoday.it