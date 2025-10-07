Incidente a piazzale Gramsci tra un' auto e uno scooter
Incidente a piazzale Gramsci a Viterbo. Nel primo pomeriggio di oggi, 7 ottobre, poco dopo le 14, un'auto e uno scooter si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento.Ad avere la peggio è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote, soccorsa dal personale sanitario. Fortunatamente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - piazzale
Vittima dell'incidente sul lavoro Gavrila Grad, l’operaio di 27 anni fu travolto il 16 gennaio 2024 nel piazzale antistante al deposito e alla segheria della Nord Pallets - facebook.com Vai su Facebook
Linea 4N deviata in direzione Falchera. https://ift.tt/W5ht0Ia Da corso Giulio Cesare per via Botticelli, corso Vercelli, percorso regolare. Causa incidente tra veicoli privati in piazzale Romolo e Remo. - X Vai su X
Reggello, incidente in via Gramsci: coinvolta un’auto dei carabinieri - Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 18, in via Gramsci a Reggello. Da valdarnopost.it