Incidente a Grugliasco | scontro tra bici e furgone uomo in condizioni critiche in ospedale

Torinotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 59enne romeno residente a Grugliasco è in condizioni critiche all'ospedale San Luigi di Orbassano dove è stato trasportato nella mattinata di domenica 5 ottobre 2025 in seguito a un incidente avvenuto all'interno della rotonda all'incrocio tra viale Bertone, via San Paolo, via Libertà e via. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - grugliasco

